Un métro rural entre Libramont et Luxembourg

Le ministre de la mobilité a souligné qu’il partageait l’analyse de Josy Arens. Le renforcement de l’offre de trains entre la province et le Grand-Duché est essentiel pour désengorger la ville de Luxembourg et l’autoroute côté grand-ducal. C’est pourquoi une étude SNCB-CFL a été lancée, sous l’impulsion de la nouvelle administratrice belge au sein des CFL.

“Il ne s’agit pas d’une enquête mais d’une vraie étude pour étudier les possibilités d’amélioration des liaisons ferroviaires entre la Belgique et le Grand-Duché, a-t-il précisé. Cette étude contient plusieurs volets dont le potentiel de voyageurs sur les trois relations transfrontalières, à savoir Gouvy, Arlon et Athus, le potentiel de développement de la relation internationale Bruxelles Luxembourg avec une demande des collègues luxembourgeois de raccourcir le temps de parcours et les possibilités d’amélioration de l’accessibilité multimodale des gares comprises dans le périmètre de l’étude. ”

Cette étude fournira des scénarios d’évolution de la desserte pour les différentes relations identifiées, dont la fréquence et l’amplitude des services à court, moyen et long terme. “Une fois que nous disposerons des résultats de cette étude, nous serons en mesure de déterminer comment améliorer la desserte ferroviaire de Luxembourg Ville”, a poursuivi Georges Gilkinet. Une piste intéressante serait que certains trains CFL puissent rouler en Belgique plus loin qu’Arlon, avec le nouveau matériel roulant CFL qui sera disponible au plus tôt début 2024, et grâce à la réélectrification de la ligne. Nous avons en effet inauguré il y a quelques mois la nouvelle cabine électrique sur la ligne. Ces trains pourraient assurer des trains omnibus par exemple jusqu’à Libramont. ”

Josy Arens demande au gouvernement de structurer la collaboration transfrontalière à tous les niveaux et de travailler ensemble de manière plus prospective, dynamique et régulière, en se fixant des objectifs et des échéances. “J’ai une vision pour 2025 de ce que j’appelle un métro rural entre Libramont et Luxembourg. Il ferait de nombreux parcours pour que nous puissions réellement éviter la surcharge de ces autoroutes et l’engorgement de la ville de Luxembourg par les voitures. Près de 50 000 frontaliers belges traversent la frontière quotidiennement."