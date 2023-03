Le plan de cohésion sociale poursuit deux objectifs à savoir, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

Grâce aux montants que le ministre des Pouvoirs locaux octroie à ces 204 communes, ce sont près de 750 personnes qui travaillent chaque année pour les PCS et près de 3 000 actions annoncées.

Crise ukrainienne 2022

Dans le cadre de ces PCS le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon a décidé de permettre à certaines communes de mener des actions dérogatoires à leur plan initial, à la suite de la crise ukrainienne.

Des moyens affectés à ces plans ont donc été utilisés en 2022 pour la mise en œuvre de diverses initiatives de solidarité menées par les pouvoirs locaux.

Dans ce contexte, l’administration a lancé un premier sondage le 25 mai 2022 auprès des chefs de projet. Sur un total de 195 plans, 114 ont été mobilisés à la suite de l’arrivée des réfugiés ukrainiens. Ce qui a permis une prise en charge de près de 1000 réfugiés.

Le 25 janvier 2023, un deuxième sondage a été réalisé et il s’avère que 86 plans sont toujours mobilisés. L’ensemble de ces actions mises en œuvre a bénéficié à plus de 2 000 réfugiés. Ces actions menées étaient essentiellement axées sur le travail, l’apprentissage et la formation ainsi que le logement ou un cadre de vie adapté.

En province de Luxembourg, voici les montants, par commune : Arlon (90 143,05), Attert (16 406,04), Aubange (94 178), Bertrix (33 537,26), Bouillon (47 832,74) Chiny (22 529,27), Libin (20 940, 40), Marche-en-Famenne (108 307,08), Martelange (29 322, 96), Neufchâteau (29 231, 92) Paliseul (29 293,23) et par CPAS : Bastogne (65 789,64), Léglise (16 451,44), Libramont (25 961,81), Saint-Léger (16 381,87), Tellin (20 482,88), Tenneville (19 697,98) et Wellin (24 712,19).