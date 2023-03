Des collations saines et gratuites dans plus d’établissements scolaires

Concrètement, dès ce mois de mars et de manière progressive, 88 implantations scolaires et près de 11 500 élèves bénéficieront, deux fois par semaine, de collations équilibrées, durables et gratuites. Entre 1,2 et 1,6 million de potages ou collations saines variées (salades de fruits, légumes en bâtonnet, jus de fruits, légumes frais…) seront désormais distribués aux enfants.

” Face aux difficultés de pouvoir d’achat des familles et pour qu’un maximum d’enfants scolarisés dans des écoles à indice socio-économique faible puisse manger sainement, le budget lié à ce projet a été multiplié par cinq : de 420 000 euros, nous sommes passés à 2 millions d’euros pour déployer cette action jusqu’à juin 2024”, souligne Christie Morreale.

À l’issue d’un appel à projets lancé en 2022, le gouvernement wallon a désigné le Collectif Développement des Cantines Durables (CDCD) comme opérateur. Il joue notamment un rôle de facilitateur pour amener des produits, frais, locaux dans les écoles et sensibiliser les équipes éducatives et les élèves des écoles sélectionnées aux bienfaits d’une alimentation saine et durable pour la santé et l’environnement. Les écoles sélectionnées sont situées sur les cinq provinces wallonnes et proviennent de tous les réseaux.

En province de Luxembourg, douze écoles au total – au lieu de quatre précédemment – bénéficieront de collations saines dans les communes de Bastogne, Durbuy, Marche-en-Famenne, Erezée, Paliseul, Bouillon, Bertrix et Arlon.

”De nombreuses études démontrent des liens existants entre situation socio-économique difficile et mauvaise nutrition. Face à la flambée de certains prix, il était important d’augmenter significativement ce projet d’alimentation pour les enfants, de lutte contre la pauvreté mais aussi de recours aux produits locaux, de réinsertion socioprofessionnelle et de mise à l’emploi”, conclut Christie Morreale.