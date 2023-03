Pour rappel, le ministre peut octroyer des subventions aux Villes et communes notamment dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de développement pluri-communal, d’un schéma communal, ou d’un guide communal d’urbanisme.

Pour ce qui concerne le Guide Communal d’urbanisme, le document est élaboré et révisé à l’initiative du conseil communal d’Aubange. Il a pour but de décliner les objectifs de développement territorial du schéma de développement territorial et schéma communal en objectif d’urbanisme.

Il va permettre de favoriser l’image urbanistique d’Aubange et d’assurer un cadre de vie de qualité à ses habitants. La subvention concernée porte sur un montant de 9 953,46 €.

Le Guide communal peut être considéré comme outil de référence qui établit et identifie les spécificités urbanistiques d’un territoire sur lequel il porte. Cela peut concerner, par exemple, les principes généraux d’implantation des constructions, la volumétrie, les couleurs, l’aménagement des abords, l’aspect des voiries et des espaces publics ou encore les modifications de relief du sol.

La deuxième subvention octroyée concerne quant à elle le Schéma de Développement Communal d’Aubange. Ce document établit les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes d’un territoire. La subvention accordée pour la révision totale du SDC porte sur un montant de 60 000 €.

”Aubange révise deux outils précieux en matière d’urbanisme qui vont permettre à la Ville de renouveler le cadre d’aménagement de son territoire en l’adaptant à ses spécificités et à ses besoins. C’est l’actualisation d’une réelle et solide stratégie territoriale affinée à l’échelon communal”, conclut Willy Borsus.