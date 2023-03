Urgence climatique : “Faut-il changer le système ou changer de système ?”

La conférence aura pour objectif de sensibiliser le public à l’urgence climatique et de stimuler le débat sur les moyens de lutter contre le changement climatique. Les invités proposeront leur point de vue et engageront une discussion avec le public pour discuter de l’impact des décisions économiques et politiques sur l’environnement.

Bruno Colmant, économiste et professeur à l’Université de Louvain, est un expert reconnu en matière de finance et de stratégie d’entreprise. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur les enjeux économiques et environnementaux, et a été nommé économiste de l’année en 2014.

Damien Ernst, ingénieur et professeur à l’Université de Liège, est spécialisé dans les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents. Il a été nommé innovateur belge de l’année en 2014 et est régulièrement sollicité pour ses avis d’expert sur les questions énergétiques et environnementales.

La conférence est ouverte à tous et vise à mobiliser les citoyens pour qu’ils prennent conscience de l’urgence de la situation. Les participants pourront poser leurs questions et échanger avec les invités et les autres participants.

Les organisateurs de l’événement sont persuadés que la conférence contribuera à la prise de conscience collective sur l’urgence climatique et à la recherche de solutions innovantes pour un avenir plus durable. La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est recommandée à l'adresse mail suivante : caroline.janssens@wellin.be.