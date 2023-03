Wout Bru retrouve les étoiles avec "Le Grand Verre" à Durbuy: "Une récompense géniale après avoir recommencé de zéro"

À son arrivée en 2017 au cœur du projet durbuysien de Marc Coucke et Bart Maerten, le chef Wout Bru ne s’en est jamais caché: son objectif était d’avoir à nouveau la tête dans les étoiles. Lui qui avait déjà connu le bonheur d’être doublement étoilé en 2005 dans son restaurant Le Bistrot d’Eygalières, en France dans les Bouches du Rhône où il s’était établi en 1997 et devenu ensuite la Maison Bru.

"Il y avait effectivement une certaine pression que je me suis mise tout seul. Après le lancement de plusieurs restaurants à Durbuy (la Bru’sserie, le Wagyu,…), j’avais vraiment envie d’avoir mon propre restaurant, plus petit, plus intimiste, plus gastronomique. Le Grand Verre, c’est un peu mon bébé, le restaurant où je peux laisser libre cours à mes envies, en proposant une cuisine qui allie la simplicité avec des goûts complexes, une cuisine juste et correcte."

C’est donc au cœur de son Grand Verre, déjà détenteur d’un joli 16/20 au Gault & Millau, que Wout Bru élabore sa cuisine sincère dans un cadre rétro, qui fleure bon les années 1920. Le nom du restaurant est d’ailleurs inspiré de l’une des principales œuvres de l’artiste inclassable Marcel Duchamp,.