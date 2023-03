Libramont-Chevigny : il a soutiré 23 500 € à sa mère cancéreuse

Le 7 mars 2017, la maman de Didier est tombée et a été transportée à l’hôpital de Libramont. Un lymphome du manteau lui a été diagnostiqué. Elle est restée hospitalisée jusqu’à la fin du mois de mars. Elle est ensuite allée dans une maison de revalidation puis est rentrée chez elle vers le 25 avril. Elle a de nouveau fait une chute. Elle a été hospitalisée jusqu’à la fin du mois de mai avant d’intégrer un home à Libramont jusqu’à la fin du mois de juillet 2017.

Le 23 juin 2017, Didier, qui était le mandataire de sa maman s’est rendu à la banque de Saint-Hubert afin d’y retirer 23 500 euros du compte de la dame. Le banquier lui a conseillé de transférer la somme du compte de sa maman vers le sien. Didier a affirmé que bien avant sa maladie, sa maman lui avait demandé de retirer son argent s’il lui arrivait un problème sérieux. Le prévenu a déclaré avoir remis l’enveloppe contenant les 23 500 euros à son beau-père. Le 12 août 2017, la dame a déposé une première plainte. Le procès-verbal n’a jamais été transmis au parquet.

Le 14 mai 2018, la victime a été contrainte de déposer une seconde plainte pour abus de confiance. Elle a expliqué que le 22 juin, son fils lui a demandé de donner sa carte de banque en expliquant qu’il allait la placer dans un autre endroit, mais aussi qu’il allait lui acheter une télévision et un frigo. En réalité, tous ces projets n’ont pas été mis en œuvre. Le 23 juin 2017, lorsqu’il a tenté de retirer la somme en liquide, le banquier a prévenu la dame de ce que son fils avait tenté de faire. “Je suis fils unique”, a expliqué le prévenu lors de son passage devant la cour d’appel. “Ma mère m’avait dit de retirer cette somme en liquide.”

Didier, qui était alors sur la mutuelle, s’est acheté une voiture d’occasion pour la somme de 5 000 €. Ensuite, il a retiré 18 500 € quelques semaines avant d’immatriculer une BMW. Des achats dont le total s’élève à 23 500 euros. “J’ai retiré les 18 500 euros et j’ai ajouté 5 000 euros que j’avais en liquide et venaient de l’élevage de Chihuahuas. Vous pouvez récupérer 2 500 euros par portées et on peut en avoir quatre par an. J’ai rendu tout cet argent à mon beau-père. “

Didier a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d’ivresse au volant, mais également menaces, destruction de véhicule, recel dans le cadre d’une association de malfaiteurs. La cour a estimé les faits établis. Le condamné devra rembourser les 23 500, mais aussi verser 500 euros de dommages et 2 800 euros d’indemnités de procédure à sa maman.