En 2021, le député-bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedboeuf, a suggéré à Idélux Projets publics de créer une ligne de service centrée sur la valorisation des lieux de culte. Sa commune a été la première à faire appel à ce service, lancé il y a un an, en étroite collaboration avec l’évêché Namur-Luxembourg. Plusieurs projets sont à l’étude.

”Certains lieux de culte, de moins en moins fréquentés, doivent être réaffectés : la réflexion est en cours à Tintigny depuis au moins dix ans, souligne-t-il. Idélux Projets publics nous accompagne depuis l’an dernier. Dans le cadre de l’appel à projets “Tiers-Lieu”, un subside nous a été alloué pour aménager un espace polyvalent à l’église de Rossignol. On va remplacer la chaudière, le sol, enlever les bancs et mettre des chaises à la place, placer un écran géant. Un espace dédié au culte sera maintenu mais les modalités d’utilisation seront inversées : le prêtre devra s’adresser à nous s’il veut dire la messe.”

Le projet de réaffectation concerne aussi les églises de Saint-Vincent et Lahage, de même que le presbytère de Tintigny. “À Saint-Vincent, nous projetons de créer un atelier d’artistes avec espace d’exposition et d’y installer l’ancienne imprimerie Sauté, poursuit Benoît Piedboeuf. À Lahage, un projet de lieu multiculte accessible aussi aux laïcs est à l’étude. Actuellement, les laïcs ne disposent pas de local : ils se réunissent à la buvette du foot. À Tintigny, le presbytère pourrait être aménagé dans le cadre d’un partenariat public privé, l’idée étant d’y aménager une annexe à la maison communale et des appartements, en ce compris un logement pour le curé.”

En quoi consiste l’accompagnement proposé par Idélux ? “Nous proposons aux communes de mettre en place une stratégie globale afin d’identifier, sur base du taux de fréquentation et de l’état du bâtiment, les édifices à maintenir pour le culte et ceux qu’il convient de réaffecter, totalement ou partiellement, explique Julie Collin, cheffe de projets. Si la commune a déjà une vision d’ensemble, on peut procéder édifice par édifice en identifiant les pistes de valorisation.”

Cette nouvelle ligne de services a été présentée, vendredi dernier, aux bourgmestres, directeurs généraux et échevins en charge du culte au cours d’une séance d’information. Trente des 44 communes luxembourgeoises étaient représentées. À la suite de cette rencontre, plusieurs communes ont manifesté de l’intérêt pour cet accompagnement. Parmi celles-ci, la commune de Vielsalm.

”Nous avons toujours la vente de l’église de Burtonville dans les cartons, précise le bourgmestre Elie Deblire. Nous pourrions passer par Idélux Projets publics pour avancer et ainsi profiter de l’expertise et de leur expérience en la matière. Pour le reste, une réflexion globale doit pouvoir être menée avec nos conseils de fabrique.”