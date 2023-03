Condamné, le dealer insiste pour récupérer sa voiture, il met la puce à l’oreille de la police

Condamné en août 2020 à deux ans de prison pour avoir transporté 630 grammes d’héroïne entre Rotterdam et Arlon, le prévenu a insisté pour racheter sa voiture confisquée par les forces de l’ordre. Il était même prêt à dépenser 3 000 € pour la récupérer, plus que sa valeur marchande. Voilà qui a mis la puce à l’oreille des policiers, qui ont fouillé le véhicule une seconde fois, bien plus minutieusement.