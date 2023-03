Paquets rongés en rayon, présence de souris mortes… Aldi est acquitté

Victoire judiciaire pour Aldi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Le hard-discounteur était poursuivi suite à la découverte par l’Afsca de paquets rongés mis en vente dans les rayons des magasins d’Athus et Florenville, dont un presque vide, contaminé par des déjections, de l’urine et des poils. Les contrôleurs de l’Afsca ont également repéré des déjections de rongeur, des traces d’urine, des souris mortes dans des réserves… entre 2020 et 2022. Sont concernés les magasins d’Athus et Florenville, ainsi que ceux de Lontzen, de Bütgenbach et d’Eynatten, en province de Liège. Tous ces magasins dépendent du dépôt de Vaux-sur-Sûre, qui a également dû faire face au même type de problématique.