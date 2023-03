Pierret recrute en province de Luxembourg.

Pierret renforce actuellement l’ensemble de ses équipes de production pour répondre à une demande en forte croissance. Elle recherche en priorité des conducteurs de chantier, des opérateurs de production, des techniciens de maintenance et des chauffeurs CE, mais aussi un manager hygiène et sécurité et un contremaître en extrusion.

” La conjoncture difficile et la hausse des prix de l’énergie poussent les Belges, ainsi que nos clients français, luxembourgeois et suisses, à changer leurs châssis de portes et fenêtres pour réduire efficacement leur consommation et leurs dépenses énergétiques. La demande pour nos produits très qualitatifs est en nette croissance. Il nous faut donc davantage de ressources humaines pour y répondre”, déclare Daphnée Pierret, CEO de Pierret.

En moyenne, 1 000 unités (cadres) sont produites quotidiennement sur les trois sites de l’entreprise, à Transinne (PVC), Bertrix (aluminium) et Malonne (bois et bois aluminium).

”Faire partie de Pierret, ce n’est pas seulement un package salarial attractif (chèques-repas, intervention aux frais transports, bonus annuel…) et une formation en interne. C’est avant tout intégrer une entreprise familiale à la fois très conviviale et très perfectionniste, qui cultive le travail bien fait et la satisfaction de ses clients”, précise Jean-Pierre Haccour, ​directeur des ressources humaines.