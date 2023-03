Près de trois mois plus tard, la RTBF confirme que l’événement se déroulera, à nouveau, à Bertrix, cette année. La Ville accueillera le Cube du 17 au 23 décembre prochain.

Une nouvelle réjouissante à bien des égards comme l’explique Mathieu Rossignol, le bourgmestre de Bertrix : “Nous attendions cette bonne nouvelle avec impatience mais nous étions confiants au vu des retours positifs, tant de la RTBF que du public et des associations. C’est une reconnaissance par rapport à la mobilisation des citoyens bertrigeois et au travail effectué par nos équipes. C’est une fierté d’accueillir à nouveau le Cube sur la place des Trois Fers et nous allons faire encore mieux pour cette 11e édition.”

Au-delà de Bertrix, c’est toute la province de Luxembourg qui s’est mobilisée pour la 10e édition. Un élan de générosité qui a permis en quelques mois d’organiser 127 défis au sein de la province, dont 73 organisés dans la commune de Bertrix pour un montant de 169 497 euros.