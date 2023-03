Clinique du sein en province de Luxembourg : bientôt un agrément provisoire ?

En effet, à la suite d’une étude du KCE, le ministre a décidé de revoir fondamentalement la politique appliquée dans ce domaine pour limiter le remboursement de l’élaboration du plan de traitement, qui doit être fait par une équipe multidisciplinaire et experte, et de la chirurgie liée à un cancer du sein aux cliniques agréées.

” Si les critères ne sont pas modifiés, nous ne pourrons avoir de centre agréé en province de Luxembourg a relevé Josy Arens, à la Chambre. Je demande, dès lors, que ces critères soient adaptés aux spécificités de notre province. Le nombre de patients à traiter, actuellement 125 par an, doit être revu à la baisse compte tenu de la faible densité de population. ”

Pour Mélissa Hanus, l’accessibilité géographique et financière aux soins est aussi importante que la qualité des soins. “La création d’un centre agréé en province de Luxembourg est urgente. En 2021, Solidaris faisait état des coûts élevés auxquels ces patients devraient faire face, malgré l’intervention de l’assurance maladie. Mon groupe se réjouit d’avoir obtenu la diminution de la TVA sur les soutiens-gorges adaptés aux prothèses mammaires et la fin des surprimes des assurances. Nous avons déposé un texte pour aller plus loin.”

Le ministre de la Santé a indiqué que toute personne atteinte d’un cancer du sein doit avoir la garantie de bénéficier des meilleurs soins possibles, prodigués par une équipe spécialisée dans un centre agréé. “Il s’agit, en effet, d’une question de vie ou de mort, a-t-il souligné. La réglementation stipule que chaque réseau doit avoir une clinique du sein agréée coordinatrice. Il est de notre devoir d’en créer une en province du Luxembourg. Les hôpitaux de la province doivent décider quel site deviendra leur centre agréé. S’ils s’accordent pour concentrer leur expertise, ils atteindront probablement le nombre minimum de diagnostics exigé par an. La ministre Morreale m’a confirmé que la demande d’agrément de Vivalia était à l’examen.”

Le Dr Pascal Pierre, directeur général aux affaires médicales de Vivalia, confirme qu’une nouvelle demande d’agrément a été déposée en décembre. “Nous avons demandé un agrément pour l’hôpital d’Arlon et pour Libramont, comme clinique satellite, mais nous n’avons pas encore eu de retour. Nous avons appris par la presse que le dossier n’était pas complet et qu’un agrément provisoire pourrait être accordé dans les semaines qui viennent. Nous attendons la réponse de la ministre Christie Morreale.”