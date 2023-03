Plus de 30 000 visiteurs ont fréquenté le Salon Horecatel durant quatre jours au WEX de Marche-en-Famenne (vidéos)

Organisé au WEX de Marche-en-Famenne, le Salon Horecatel, rendez-vous incontournable des professionnels de l’Horeca et des métiers de bouche en Wallonie, a fermé ses portes ce mercredi 15 mars. Il s’est clôturé sur un bilan plus que positif pour les 370 exposants et les 30 122 visiteurs.