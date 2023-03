Discover Mars, l’expo interactive et immersive à l’Euro Space Center (vidéo)

L’Euro Space Center organise un week-end unique, les 18 et 19 mars, avec des activités variés et ludiques pour tous les âges. ©EDA Claudy Petit

Pour le lancement de "Discover Mars", l’Euro Space Center organise un week-end unique, les 18 et 19 mars, avec des activités variés et ludiques pour tous les âges. Les visiteurs pourront participer à des ateliers sur la planète Mars, des ateliers de fabrication de rovers, des conférences et des planétariums commentés, uniquement disponibles ce week-end-là.