Manhay : le centre sportif et la piste d’athlétisme inaugurés

” Le projet de construire un centre sportif a été lancé par l’ancienne majorité, a rappelé le bourgmestre Geoffrey Huet. Il a été repris par une nouvelle équipe en 2018, puis peaufiné, élargi et mis en œuvre. Le coût de la rénovation de la piste d’athlétisme, qui s’élève à 359 825 €, a été subsidié à hauteur de 321 140 €. Quant au hall omnisports, il représente un investissement de 1 760 922 € financé à concurrence de 1 324 500 € par des subsides wallons.”

Le centre sportif fonctionne en ASBL et est géré depuis novembre 2019 par Julien Meurice. “Nous avons obtenu la reconnaissance de centre sportif local le 1er janvier 2022”, a précisé Patrick Loos, échevin des sports. En mai de la même année, une première étoile commune sportive nous a été attribuée. Huit clubs communaux et quatre intervenants extérieurs profitent des infrastructures. Les stages pour enfants organisés durant les vacances scolaires affichent complet.”

Le ministre des sports a, par écran interposé, souligné le dynamisme de la Commune et s’est réjoui qu’un montant de 1,8 million € d’argent régional y ait été investi dans des infrastructures sportives, précisant que d’autres projets sont dans les cartons, à savoir, l’aménagement des abords avec, notamment deux nouveaux terrains de football, une buvette et des vestiaires, une piste finlandaise, deux terrains de padel et trois boulodromes couverts, un terrain multisport, un espace fitness et une plaine de jeux.

Le vice-président de la Wallonie a rappelé que la famille Borlée a eu l’occasion de fouler la piste d’athlétisme avant sa rénovation et s’est dit impressionné par les chiffres. “600 participants chaque semaine, c’est énorme si l’on rapporte ce chiffre à la population. Toute sa vie, on peut fréquenter un centre sportif. Le sport rassemble, mobilise, donne le goût de l’effort et apporte de la convivialité. Adrien Dolimont sera attentif, j’en suis sûr, aux autres projets à mener à bien.”

Les clubs de football et le club d’athlétisme peuvent profiter des infrastructures du hall omnisports si leurs terrains ne sont pas praticables. Le cours de danse, qui se donne actuellement à la salle de l’entente, les utilise également lorsque son local est occupé. À côté de cette salle, un local a été aménagé pour le club de tennis de table de Chêne-al’Pierre. Le plan d’aménagement des abords a été pensé pour diversifier encore l’offre et disposer d’un vaste parking.