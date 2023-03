La construction de ces deux nouvelles stations et du collecteur de Lischert a nécessité un investissement total d’un peu plus de 2 millions €. Ce montant et les frais de fonctionnement sont entièrement financés par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) au travers du CVA (Coût Vérité Assainissement) que chaque ménage paie proportionnellement à sa consommation d’eau de distribution.

Ces stations d’épuration publiques sont respectivement les troisième et quatrième de la commune, après celles d’Attert et de Thiaumont. Elles permettent de traiter les eaux usées de 1 100 équivalents habitants supplémentaires, soit 350 à Lischert et 750 à Metzert. Cela représente près de 14 % des équivalents habitants de la commune situés en zone d’assainissement collectif. Au total, près de 60 % situés en zone d’assainissement collective sont maintenant raccordés à une station d’épuration. Ce chiffre grimpera à 78 % dans quelques mois avec la mise en service des stations d’épuration de Nothomb et de Tontelange.

Cette double construction s’inscrit dans le cadre de l’objectif européen prioritaire de protection des eaux de la Moselle. La station d’épuration de Lischert traite les eaux sur un filtre planté de roseaux ; celle de Metzert utilise la technique des biodisques. Leur bénéfice à l’échelon local est à souligner : elles permettent de préserver la zone Natura 2000 “Bassin de l’Attert”.

Le réseau d’égouttage étant complet dans les villages de Lischert et de Metzert, l’impact positif sur l’environnement de la mise en service de ces stations sera d’autant plus important si toutes les habitations sont bien raccordées aux égouts. Les habitations qui ne le seraient pas encore sont invitées à le faire, en débranchant, le cas échéant, leur fosse septique avant de se raccorder aux égouts qui passent en voirie.

Les stations d’épuration font un travail important de traitement des eaux usées en abattant 90 % de la charge polluante de celles-ci alors que les fosses septiques n’en traitent que 35 %.