Fusion Bastogne-Bertogne : un premier vote, en commission, le 4 avril

”Le vote aura lieu au parlement wallon, le 4 avril, en commission, et le 19 avril, en séance plénière, sous réserve de l’inscription à l’ordre du jour par la conférence des présidents, annonce Philippe Courard, président de la commission du logement et des pouvoirs locaux.

La réunion de la commission du logement et des pouvoirs locaux sera diffusée, en direct, sur YouTube. “Je rappellerai les éléments du dossier, notamment l’organisation d’une consultation populaire, en novembre, quelques mois après l’approbation du projet de fusion par les deux conseils communaux. Je donnerai ensuite la parole aux commissaires”, précise le Hottonais.

La commission, présidée par Philippe Courard, compte deux vice-présidents, Yves Evrard et John Beugnies, et sept autres membres effectifs, en l’occurrence Laurent Devin, Eric Lomba, Sybille de Coster-Bauchan, Jacqueline Galant, Valérie Delporte, Rodrigue Demeuse et Benoît Dispa.

Trois propositions

Le député chestrolais, Yves Evrard, a rédigé trois propositions avec l’objectif d’améliorer les textes existants. Celles-ci sont, actuellement, soumises à l’analyse juridique. “Je regrette cette façon de procéder à la hussarde, indique-t-il. Les élus ont décidé de fusionner les deux communes sans se soucier de l’avis de la population. Ma première proposition porte sur l’obligation d’inscrire la volonté de fusionner dans les programmes électoraux et, si ce n’est pas le cas, d’exiger que les deux tiers des votes soient favorables afin que la décision soit prise par une majorité spéciale au conseil communal. Enfin, je propose de rendre obligatoire la consultation populaire, au début de la procédure, avant le vote des conseils communaux.”

Ces propositions changeront-elles la donne le 4 avril ? “Elles pourraient être intégrées à la décision, indique Philippe Courard. Dans le cas contraire, ces textes pourraient être formulés comme des propositions de décret. Cela dit, elles n’influenceront pas le déroulement des opérations pour cette première fusion, sur base volontaire, en Wallonie.”

Si le décret est adopté par les parlementaires, en séance plénière, la date de fusion des communes de Bastogne et Bertogne sera fixée au 2 décembre 2024, lors de lors de l’installation du conseil communal de la nouvelle commune. Celle-ci portera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le titre de Ville.