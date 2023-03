En matinée, Raphaël Liégeois expliquera aux élèves son parcours scolaire et son processus de sélection à l’ESA en présence du ministre Thomas Dermine. L’après-midi, Wallonie Espace et Skywin, en collaboration avec l’Euro Space Center, accueilleront le ministre Willy Borsus pour une conférence dédiée à la nouvelle stratégie du secteur et aux outils mis en place au profit de la recherche, de l’industrie, de l’enseignement et de la promotion du secteur spatial wallon.

Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour : les projets industriels portés par cinq consortiums dans le cadre du plan de relance de la Région wallonne dans les filières de l’observation de la Terre et des futurs lanceurs réutilisables, la structuration de la recherche spatiale en Wallonie au bénéfice de ces mêmes filières via le projet Space4relaunch, la création du Joint Research Institute for Space (JRI4Space), les Plateformes Technologiques d’Excellence (PTE), l’implantation d’un ordinateur quantique sur la zone économique de Galaxia et le projet de planétarium à l’Euro Space Center.