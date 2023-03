Arlon : le personnel de l’AC restaurant en grève les 24 et 25 mars

”L’entreprise a décidé de fermer l’aire autoroutière le 30 septembre 2023, rappellent les syndicats. Elle souhaite licencier le personnel au 1er avril 2023 et, à la fermeture, s’acquitter des soldes de préavis et des indemnités de fermeture. Elle propose aussi une indemnité de départ à celles et ceux qui partiraient volontairement entre le 1er avril et le 30 juin ainsi qu’une prime de présentéisme pendant la période de préavis. Ces propositions sont refusées par le personnel qui y voit un manque de respect.”

Les syndicats précisent que certains travailleurs et travailleuses sont dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d’autres depuis plus de dix ans. Ils demandent seulement de pouvoir travailler correctement jusqu’à la fin et d’être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture.

” Malgré l’annonce lors d’un conseil d’entreprise en décembre 2022, d’une enveloppe risque social de 2,5 millions d’euros, provisionnée dans la comptabilité 2022, nous constatons que le total du budget accepté par l’entreprise atteint à peine 1,5 million d’euros, dénoncent les syndicats. Si nous acceptons la levée des protections des délégués, 25 % seulement du coût théorique de ces protections serait réaffecté à l’ensemble du personnel.”

Les représentants des travailleurs soutiennent donc la demande du personnel et s’inquiètent de la tournure que prend la négociation. “Même si nous connaissons le contexte de fusion au niveau international, nous ne pouvons admettre que des travailleurs, fidèles à l’entreprise depuis aussi longtemps, fassent l’objet d’une telle pression. Nous ne comprenons pas non plus les arguments économiques, poursuivent la CSC et la FGTB. L’entreprise ne tient pas compte, dans ses calculs, des risques pris pendant la période des préavis. Les périodes de maladie risquent de se multiplier car le moral sera au plus bas pendant six mois et cela aura un effet indiscutable sur la santé du personnel.”

Enfin, les syndicats constatent que l’entreprise accepterait de payer des indemnités de départ anticipé, tout en voulant maintenir l’activité jusqu’à la fin septembre. Elle va donc passer deux fois à la caisse car des remplaçants devront être recrutés.