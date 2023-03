”L’absence d’agrément pour Vivalia était un véritable enjeu de santé publique en Province du Luxembourg, soulignent les Verts. Le cancer du sein touchera une femme sur sept au cours de sa vie, et nous concerne donc tous. Comme l’a très bien mis en lumière l’étude du KCE sur la prise en charge du cancer du sein : les femmes atteintes de cette pathologie ont 30 % de chance en moins d’en guérir si elles sont suivies dans une structure non agréée. Les agréments sont donnés sur base de plusieurs critères, comme le volume d’activité, un encadrement médical et paramédical pluridisciplinaire.”

Ecolo rappelle que le ministre de la santé Franck Vandenbroucke a annoncé récemment que les soins donnés dans les cliniques non agréées pourraient ne plus être remboursés. “Nous nous réjouissons donc de voir Vivalia recevoir un agrément provisoire pour la clinique du sein. C’est un réel soulagement pour les patientes et leurs proches de la province.”

Reste le problème structurel d’un manque de coordination entre pôles hospitaliers. Pour Ecolo Luxembourg, il faut tirer les bonnes leçons de cet évènement pour assurer la qualité de l’ensemble des soins de santé dans la province, et la pérenniser.

Selon les Verts, c’est bien à cause de l’absence d’un accord entre hôpitaux que la province de Luxembourg ne comptait à ce jour aucun centre agréé, mais aussi, si l’on en croit la ministre de la Santé, Christie Morreale, d’une absence d’initiative de la part de l’intercommunale.

”L’absence de clinique agréée était due aux frictions entre les différents hôpitaux de la structure, chacun prêchant pour sa chapelle et la santé des Luxembourgeoises passant au second plan, regrette Brigitte Pétré, administratrice Ecolo au CA de Vivalia. Cela fait plus de 10 ans qu’Ecolo Luxembourg réclame la fusion des conseils médicaux de Vivalia pour favoriser les synergies. En fusionnant les conseils médicaux, le réseau hospitalier pourrait débloquer d’avantage de moyens, d’agréments, et de collaboration.”

”Au sein de nos hôpitaux, des médecins et le personnel infirmier s’investissent pour remettre la patientèle au cœur des préoccupations, et innovent, notamment en gynécologie pour proposer des parcours de soins plus respectueux et pluridisciplinaires. Ces pratiques doivent se généraliser. Directions et conseil d’administration doivent emboîter le pas”, conclut la coprésidente d’Ecolo, Sophie Michel.