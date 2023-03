Bilan mitigé pour le ski : le SI de Gouvy vend son matériel !

À La Baraque de Fraiture (Vielsalm), la Station compte douze jours et demi d’ouverture. “La saison a débuté tardivement, le 18 janvier, rappelle Julie Léonard, directrice du centre Adeps. Plus de 6000 forfaits pour le ski alpin ont été vendus. Si l’on ajoute le ski de fond, les luges et les promeneurs, le site a accueilli, au cours de cette période, plus de 10 000 personnes.”

Au chalet de location, Roch Goebel, le patron de Ski Action est satisfait. “Ces dernières années, la crise sanitaire a mis à mal nos activités, rappelle-t-il. Nous comptions 12 jours d’ouverture en 2021-2022, mais le nombre de skieurs était moins élevé. Nous avons mieux travaillé cette saison, même si les conditions étaient moins bonnes pour le ski de fond.”

Reste que l’équipe réfléchit à la diversification de ses activités pour remplacer le ski si la neige se fait de plus en plus rare en raison du réchauffement climatique. “Une location de vélo et de VTT électrique pourrait être proposée, précise Roch Goebel. Le nouveau programme d’activités devrait être présenté la semaine prochaine après la réunion de l’ASBL Pistes de ski de La Baraque de Fraiture.”

À Odeigne (Manhay), les pistes de ski de fond et de raquettes n’ont ouvert que quatre jours. “Nous projetons de tracer deux nouveaux itinéraires, de 12 et 15 km sur des chemins communaux, situés toujours sur le territoire de la commune de Manhay, mais plus près de la Baraque de Fraiture, à 630 mètres d’altitude. L’enneigement y sera meilleur qu’en contrebas. L’autorisation sera demandée prochainement au DNF”, explique Francis Fagnant, trésorier de l’ASBL Sport, Culture et Loisirs.

Le centre de ski nordique de Samrée (La Roche-en-Ardenne), n’a pas ouvert cette saison. “L’enneigement n’était pas suffisant partout. Les skieurs risquaient d’abîmer notre matériel. Nous n’avons pris aucun risque, souligne Francis Toussaint, président du syndicat d’initiative des hauteurs des gorges de l’Ourthe. Si cette situation se reproduit, nous autoriserons l’accès aux pistes aux personnes équipées de leur propre matériel. Nous aurons ainsi des rentrées à la cafétéria.”

Pas d’ouverture non plus cette saison, au centre de ski de Gouvy. “Les conditions n’étaient pas réunies, cet hiver, pour ouvrir les pistes de ski, explique Raymond Boulanger, le président du syndicat d’initiative. Gouvy a connu de belles années de ski de fond mais il est temps, à présent, de tourner la page. Avec cette météo qui change de plus en plus chaque année et l’incertitude de voir tomber une belle quantité de neige plusieurs jours d’affilée, il est devenu impossible d’assurer une bonne gestion de l’activité. Le matériel a été vendu. Le local de location a été mis à la disposition du CPAS. Il y a ouvert une boutique de seconde main.”