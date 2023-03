Plan d’action drogues : 14 classes et 204 élèves contrôlés dans une école à Marche-en-Famenne

”Le plan zonal de sécurité de la zone de police Famenne-Ardenne poursuit différents objectifs opérationnels parmi lesquels la lutte contre la détention et la consommation des stupéfiants, singulièrement chez les adolescents”, rappelle-t-il. “Cette lutte représente une priorité tant pour les autorités judiciaires qu’administratives. Outre une accentuation des contrôles de police à l’occasion d’événements festifs, les actions menées pour rencontrer cette priorité visent également les établissements scolaires et leurs environs. Ces actions s’appuient notamment sur un protocole de collaboration établi entre les écoles secondaires de la commune de Marche-en-Famenne et la zone de police.”

Depuis la fin de la crise sanitaire et plus particulièrement en ce début d’année, de nouvelles actions de contrôle ont été organisées à proximité de plusieurs établissements scolaires.

Ce vendredi, comme le prévoit la circulaire ministérielle visant la prévention de la criminalité juvénile et avec l’accord du parquet du Luxembourg, une opération de contrôle spécifique a été réalisée au sein même d’un des établissements scolaires marchois et ce, avec l’approbation de sa direction.

Cette opération menée par une trentaine de policiers de la zone de police Famenne Ardenne formés pour lutter contre la problématique des stupéfiants, appuyés par des chiens drogues, est soutenue par l’autorité administrative soit le bourgmestre de Marche-en-Famenne.

Les résultats ? 14 classes et 204 élèves ont été contrôlés, un contrôle approfondi de huit élèves compte tenu de suspicions de détention de stupéfiants a été effectué, trois PV pour détention de stupéfiants et un PV pour détention illégale d’une arme blanche ont été dressés, du matériel de conditionnement a également été découvert.

D’autres opérations de ce type seront organisées dans les semaines et mois à venir.