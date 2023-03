”Sur proposition du ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo, le gouvernement wallon a validé le 10 mars dernier la sélection opérée par Réseaulux, souligne-t-il. Huit communes de la province de Luxembourg ont été sélectionnées et seront subsidiées pour un montant total de 12 710 436,15 €.”

Sur base du règlement relatif aux Fonds européens de développement régional, le gouvernement wallon a désigné en septembre 2021 l’ASBL Réseaulux en tant qu’organisme intermédiaire de la province de Luxembourg chargé de la sélection finale des projets FEDER liés au développement urbain.

À la suite d’un appel à projets lancé par la Wallonie en mars 2022, dix dossiers ont été soumis à l’avis de Réseaulux qui a réuni, au mois de novembre 2022, un comité de sélection composé de représentants des mondes politique et économique.

Le comité a par ailleurs été aidé dans ses travaux par un professeur en urbanisme de l’Université de Liège, apportant ainsi au jury son expertise au travers de sa propre analyse des dossiers.

Après l’audition des différents porteurs de projets, Réseaulux a notifié au gouvernement wallon la sélection des dossiers suivants :

- Arlon – Aménagement d’un Pôle touristique, culturel et événementiel en cœur de ville. Montant accordé : 1 786 261,33 €

- Aubange – Création d’un nouveau cœur de ville structurant à Athus. Montant accordé : 1 323 324,26 €

- Bastogne – Parc Elisabeth – Dynamisation d’un parc urbain en cœur de ville. Montant accordé : 1 464 787,20 €

- Bouillon – Aménagement de l’Esplanade du Château et de ses liaisons au centre urbain de Bouillon. Montant accordé : 2 106 580,03 €

- La Roche-en-Ardenne – Dynamisation du noyau central du piétonnier et de sa liaison au Château. Montant accordé : 1 247 200,50 €

- Libramont – Création d’un nouveau cœur de ville structurant. Montant accordé : 1 997 052,00 €

- Marche-en-Famenne Création d’un mobi-pôle et parking de délestage le long du contournement Est. Montant accordé : 1 010 000 €

- Saint-Hubert – Aménagement du Verly. Montant accordé : 1 775 230,83 €

Au travers de ces financements, Réseaulux souhaite aider les communes à relever les défis auxquels elles font face tels que l’étalement urbain, le besoin de rationalisation des territoires et ressources, le développement durable ou encore les problèmes de mobilité. Les montants accordés contribueront à renforcer l’attractivité des pôles urbains et touristiques de la province de Luxembourg en améliorant le cadre et la qualité de vie des habitants, des visiteurs et des entreprises.