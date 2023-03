”Nous avons récolté beaucoup de produits comme des crèmes pour le corps, pour le visage, des colorations, vernis à ongle, parfums, maquillages, etc., souligne la députée provinciale Nathalie Heyard. Nous souhaitons ainsi donner l’opportunité aux femmes précarisées de se retrouver en tant que femme. Car leur permettre de prendre soin d’elles, c’est booster leur confiance et leur estime, ce qui se répercutera de manière positive sur elles et leur entourage. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont soutenu l’opération.”

L’ensemble de la récolte a été déposé le 24 mars à La Moisson, les foyers communautaires de Houmont (Sainte-Ode) où des trousses ont été confectionnées avant distribution par le relais social de la province de Luxembourg. Au contact des publics précarisés sur le terrain, le relais est bien placé pour connaître la situation des personnes les plus nécessiteuses.