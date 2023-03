L’avocate de Renaud Dessart dresse le portrait d’un amoureux transi, prêt à tout pour Mélissa Sauvage. “C’est un homme costaud au cœur d’artichaut. Un homme généreux, qui fait passer les autres avant lui, quitte à tout perdre. À ce point protecteur qu’il peut faire preuve de brutalité”, souligne Dorothée Kauten.

Le 31 août 2020, Renaud Dessart accompagne Mélissa Sauvage chez Antoine Marchal à Bomal. “Il croit en l’amour de Mélissa. Il ne s’imagine pas qu’elle veut l’embobiner. Elle le manipule tellement bien qu’à aucun moment, elle ne parle des messages qu’elle s’échange avec Fabrice Duchesne”, indique l’avocate.

Des messages dans lesquels Mélissa Sauvage et Fabrice Duchesne évoquent l’argent qu’ils comptent retirer de la vente de la voiture d’Antoine Marchal et les 'idées sadiques' qu’ils nourrissent à son égard. “Ce jour-là, elle a juste besoin d’un chevalier blanc pour la protéger. Il accepte de participer au plan que Mélissa Sauvage lui présente et dans lequel il est le pion pour quelques heures.”

L’avocate insiste sur la collaboration de Renaud Dessart à l’enquête “Ses déclarations ne sont pas les plus crédibles, ce sont les seules crédibles.” Elle présente au contraire Mélissa Sauvage et Fabrice Duchesne comme “deux comédiens qui ne pensent qu’à s’aider l’un l’autre, quitte à faire porter toute la responsabilité à Renaud Dessart.”

L’accusé a reconnu avoir porté un premier coup de poing au visage d’Antoine Marchal, puis d’autres coups dans les côtes pour empêcher le sexagénaire de se relever. D’après Renaud Dessart, Fabrice Duchesne aurait ensuite porté plusieurs coups de pied à la tête d’Antoine Marchal puis aurait empoigné celle-ci pour la frapper au sol.

Pour les avocates de Renaud Dessart, ce sont les coups de Fabrice Duchesne qui ont provoqué la mort d’Antoine Marchal. “À aucun moment Renaud Dessart n’a prévu ce déferlement de violence”, souligne l’avocate Joëlle Saussez. “Renaud Dessart n’a pas de mobile. Ce qui importe, c’est sa volonté.

A-t-il voulu tuer Antoine Marchal ou protéger Mélissa Sauvage quitte à rendre Antoine Marchal “KO” ? Ce mot a résonné dans la salle d’audience. Il résonne aussi sur les rings de boxe, ce sport que Renaud Dessart a pratiqué dans sa jeunesse et dont la finalité est de mettre son adversaire au tapis sans jamais vouloir sa mort. Le médecin légiste a dit que les coups portés par Renaud Dessart ne sont pas susceptibles d’avoir entraîné la mort.”

Renaud Dessart reconnaît le vol, l’extorsion et les coups, mais conteste l’intention homicide. “Renaud Dessart ne sait rien des intentions des autres. Il est là pour protéger, quitte à devoir se battre”, poursuit Dorothée Kauten. Vendredi dernier, l’avocate générale a demandé que Mélissa Sauvage, Fabrice Duchesne et Renaud Dessart soient déclarés coupables de meurtre. Les avocats de Mélissa Sauvage ont demandé dans leur plaidoirie de vendredi qu’elle soit acquittée du meurtre au bénéfice du doute.