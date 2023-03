” Il n’est pas facile de se réunir dans la plus vaste province de Belgique, souligne la députée provinciale Nathalie Heyard. Quoi de mieux qu’une plateforme en ligne pour toucher les jeunes citoyens dispersés dans tout le territoire. Initialement proposé par la Maison de l’ADOlescent, MADOLux est l’occasion de sensibiliser les jeunes aux projets de la Province et ses partenaires et de proposer des sujets qui touchent les nouvelles générations.”

Pour la députée provinciale en charge de l’accompagnement, il est important que les jeunes et ceux qui gravitent autour d’eux puissent avoir un site qui leur est dédié avec un contenu sélectionné et validé par une équipe professionnelle, sous une forme numérique actuelle et accessible. Si les principales thématiques abordées concernent un public d’adolescents, MADOLux propose également de l’information à destination des adultes. À ce titre, le public retrouvera sur la plateforme en ligne des informations utiles pour les parents, ainsi que pour les professionnels des secteurs de la jeunesse.

À la clé, des articles de fond, des entretiens vidéo, des podcasts audio, des reportages, bref, tout ce qui permet de communiquer sur des sujets propres à la MADO. En bonus, une section “boîte à outils”, revient sur quelques projets à destination des adolescents, sélectionnés spécialement par l’équipe.

Pour rappel, la Maison de l’ADOlescent Luxembourg est un service gratuit et anonyme qui s’adresse aux jeunes de 11 à 22 ans ainsi qu’à leur famille et aux professionnels qui les encadrent.

Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire, cette “Maison” est chargée de discuter des différentes problématiques que peuvent rencontrer les adolescents et les jeunes adultes, comme les tracas scolaires, la détresse psychologique ou les formations qui les entourent. Elle apporte ainsi un soutien dans leur quotidien.