Pourquoi être optimiste en 2023 ? Une conférence le 30 mars à Habay

Le temps d’une soirée, trois conférenciers donneront leurs conseils pour booster l’optimisme. Marc Vossen, ancien patron de NRJ&Nostalgie, Jean-Philippe Ackermann, la référence de l’optimisme managérial, et Christelle Dewaele, kinésiologue, se succéderont au micro.

Cette soirée, organisée le 30 mars, sera animée par Virginie Hess, chroniqueuse radio, télé et presse écrite pour un monde plus vert et positif. Plus de 150 personnes sont attendues. L’opportunité de rencontrer des entreprises actives en province de Luxembourg et au Grand-Duché.

Accueil à 19 heures, au showroom du garage Jaguar Thiry Land Rover Habay. Conférences dès 20 heures et soirée réseautage dès 21 h 30. Inscriptions obligatoires.

Renseignements et réservations : Claude Gaspard 0498/ 165 854 – www.be-alternatives.eu