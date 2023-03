La jeune Flamande Zoé Snoeks a-t-elle fait une chute accidentelle ? Son mari interrogé sur place au Rocher du Hérou à Nadrin

Alors qu’un important déploiement de services de secours était sur place pour venir en aide à une personne qui malheureusement a mis fin à ses jours, dans le même temps, d’autres policiers étaient aussi présents, mais des enquêteurs du nord du pays !

Ce sont des policiers de la PJF d’Anvers (FGP, équivalent de notre police judiciaire fédérale), venus interroger le mari de Zoé Snoeks, cette jeune femme de 33 ans de Meerhout (province d’Anvers) qui avait fait une chute mortelle en contrebas du Rocher du Hérou le 2 novembre 2021.

Le mari sur place vendredi à Nadrin, avec son avocat

D’après nos informations, vendredi, les enquêteurs anversois ont interrogé sur place à Nadrin Joeri Janssen, le compagnon de la victime, en présence de son avocat et à l’endroit même où la jeune femme est décédée.

"Aucune autre partie n’était présente, il ne s’agissait pas d’une reconstitution, mais d’un devoir d’enquête. L’interrogatoire fait bien sûr partie de l’enquête judiciaire en cours", nous précise le porte-parole du parquet d’Anvers, Kristof Aerts, que nous avons interrogé ce lundi après-midi.

Le mari à ce stade de l’enquête, reste libre et n’a été inculpé de rien. L’enquête se poursuit.

Le mari, seul témoin du drame

La thèse de l’accident avait été évidente pour tout le monde, policiers, ambulanciers, magistrats, lors du drame survenu le matin du 2 novembre 2021.

Ce jour-là, Joeri Janssen et son épouse Zoé Snoeks, habitués de mini-trip en Europe à bord de leur camping-car, avaient passé la nuit à proximité du site paysager bien connu au-dessus de l’Ourthe à Nadrin (Houffalize), le Rocher du Hérou.

Le mari avait confié quelques heures après le drame qu’ils s’étaient levés tôt ce matin-là pour prendre des photos. Il avait précisé que son épouse Zoé s’était mise en position au bord du rocher, attendant qu’il la photographie.

"Mais Zoé m’a alors dit de faire attention à nos deux chiens qui s’approchaient du bord. Je me suis retourné vers eux et leur ai dit d’attendre. C’est ensuite que mon regard s’est redirigé vers Zoé, mais elle n’était plus là. Cela a dû arriver en même pas 5 secondes. Je n’ai rien vu, rien entendu. Pas de cri ou de hurlement. J’ai levé les yeux et n’ai constaté que le brouillard ", a encore confié le mari en 2021 au Laatste Nieuws.

La jeune épouse avait chuté d’une cinquantaine de mètres plus bas. Son corps, sans vie, a été retrouvé plus tard. Puis incinéré.

L’été dernier, en 2022, l’affaire a été mise à l’instruction par le parquet d’Anvers suite à une plainte des parents de Zoé. La thèse accidentelle n’est plus si évidente que cela et les enquêteurs anversois continuent à investiguer pour connaître la vérité autour de ce drame.