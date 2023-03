” Cette route touristique est dans un état pitoyable : révoltant !”

”Le tronçon situé sur le territoire communal de Ferrières, en province de Liège, est en bon état, précise-t-il. Dès que l’on arrive dans la commune de Durbuy, c’est une catastrophe. Les trous dans la chaussée ne peuvent plus être qualifiés de nids-de-poule mais de cratères. Côté Vieuxville, aucun panneau n’informe les usagers. De l’autre côté, un panneau “route dégradée” a été placé et la vitesse est limitée à 30 km : cette signalisation n’est pas appropriée. Cette route devrait être barrée en attendant d’être refaite.”

Le riverain, en colère, explique qu’il doit faire un détour, chaque jour, pour se rendre sur son lieu de travail. “Si cette route était praticable, je devrais parcourir à peine 2 km pour aller travailler, poursuit-il. Même en 4 X 4, je n’ose pas m’y aventurer car je crains de casser les suspensions de mon véhicule. Je fais le détour par Bomal. Cet itinéraire allonge mon trajet de 6 km.”

Félix Colin ne comprend pas pourquoi cette route touristique n’est pas entretenue. “Les touristes qui viennent de la Ferme de Palogne et veulent se rendre, par exemple, au restaurant à Izier sont orientés dans cette direction par leur GPS. Ils ne sont pas avertis du danger et continuent sans se douter de ce qui les attend. Je me plains régulièrement, par courriel, au bourgmestre et à l’échevin des travaux de Durbuy mais je ne reçois aucune réponse.”

Le bourgmestre de Durbuy, Philippe Bontemps, confirme que des habitants de Vieuxville lui écrivent régulièrement et se plaignent de l’état de la route sur les réseaux sociaux. “Dans ma commune, il y a 650 kilomètres de routes communales à entretenir. Ce tronçon, certes en mauvais état, n’est pas une priorité. Il s’agit d’un raccourci. Les usagers, venant de Vieuxville, peuvent passer par Bomal pour se rendre à Izier.”

Quant au bourgmestre de Ferrières, Frédéric Léonard, il admet qu’il conviendrait de placer un panneau à l’entrée de cette route, côté Vieuxville, pour informer que la voirie n’est pas praticable jusqu’à Izier.

”Cette voirie située sur le territoire communal de Durbuy est en mauvais état depuis plus de 10 ans, souligne-t-il. La commune de Ferrières a fait son job : notre tronçon est en parfait état. Chaque bourgmestre gère et entretient ses routes communales comme il l’entend. Nous n’avons pas d’ordre à donner au bourgmestre de Durbuy. Le problème se pose aussi, de la même manière, avec la commune de Hamoir. Elle n’intervient pas pour réparer la route qui relie Xhoris à Hamoir.”