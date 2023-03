Une adolescente coincée au milieu de l’Ourthe à La Roche-en-Ardenne

Les secours sont intervenus pour secourir une adolescente bloqué sur une pilasse au milieu du Plan d’eau, Plan d’eau situé sur l’Ourthe. Sur le plan des circonstances, ce jeune et d’autres faisaient du kayak . Pour une raison indéterminée, ils se sont retrouvés non loin de ce plan d’eau où l’embarcation a chaviré. Si un des deux occupants a réussi à rejoindre la berge, l’autre s’est retrouvé sur une pilasse au milieu de la rivière. Un Rochois, gestionnaire de la société de kayak n’a pas hésité un instant et s’est jeté à l’eau pour secourir et rassurer l’infortuné.