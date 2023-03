Le Domaine de Palogne, situé à proximité de Durbuy, fait peau neuve

”La rapide remise en état, après les inondations, nous a permis de rouvrir, une partie du site, dès le 15 août, se souvient le directeur Laurent Weytens. “La plaine de jeux a été refaite pour un montant de 50 960 €, subsidié à 100 % par le Commissariat Général au Tourisme. La société TVB de Bastogne a réalisé deux modules multijeux originaux. À la taverne, un volet transversal a été ajouté à la Pergola pour permettre à l’eau de s’évacuer en cas d’inondation. Une nouvelle rampe d’accès et des tables extérieures adaptées ont, par ailleurs, été placées grâce au soutien de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.”

À la location de vélo, il a fallu remplacer une partie du matériel “Cette année, nous avons acquis 8 nouveaux VTT électriques et 44 VTT classiques dont 24 pour enfants, poursuit le directeur. Au total, la flotte de vélos mis en location comptera 25 VTT électriques et plus de 120 VTT de toutes les tailles. Dès le 5 avril, la réservation et le paiement pourront se faire en ligne directement via le site internet du Domaine palogne.be.”

Situé dans une zone naturelle préservée, le Domaine de Palogne mise sur ses activités nature. Le rucher pédagogique, dont le coût de 35 590 € a été subsidié à 90 % par le Projet Feder Noe-Noah, et la nouvelle classe d’animation de la Maison Nature ont été inaugurés. “Ce nouveau local permettra à l’équipe de guides nature du Domaine de présenter l’une des 13 animations sur ce thème et de sensibiliser les enfants à l’environnement”, complète le directeur. Le rucher et la maison nature permettent aussi d’organiser des cours d’apiculture et d’élevage de reines en collaboration avec l’Institut d’Enseignement de Promotion sociale de Huy Waremme et son professeur, animateur passionné Didier Brick.”

Du neuf bientôt aussi en matière d’hébergement pour le Domaine qui accueille de très nombreuses classes vertes en séjour ou en excursion d’une journée. Actuellement, Palogne dispose de trois hébergements d’une capacité totale de 131 lits et propose 45 animations sur le thème de l’histoire, de la nature et du sport. Un bâtiment, situé en face de l’église de Vieuxville, vient d’être racheté afin d’y réaliser un hébergement de tourisme social de 55 lits. Le début d’un nouveau beau projet. Inscriptions pour les cours d’apiculture et d’élevage de reines, organisés dès septembre, au 086/21.20.33.