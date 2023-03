Un Durbuysien et une Marchoise compatibles à 80% dans Mariés au premier regard : "Pourquoi pas moi après tout ?"

Se dire oui au premier regard

Pour rappel, le principe de l’émission consiste à établir une compatibilité entre deux personnes, sur base de tests proposés par une série d’experts tels que des thérapeutes, psychologues ou encore sexologues. Si une compatibilité élevée s’avère exister entre deux candidats, ils seront invités à se marier au premier regard, sans jamais s’être rencontrés.

Deux Luxembourgeois compatibles ?

Lors de la dernière émission, les experts ont réussi à établir une compatibilité de 80,7% entre Michel et Nathalie. À cette annonce (faite individuellement à chacun), le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux candidats étaient plus que ravis, "Waw ! C’est la grande distinction ça !", s’est exclamée la Marchoise, tandis que le Durbuysien n’a pu s’empêcher de prendre dans ses bras chaque expert pour les remercier d’avoir trouvé une compatibilité.

Nathalie : "J’ai beaucoup appris sur moi-même"

Nathalie, célibataire depuis 12 ans, a eu la chance d’être très soutenue par ses proches durant l’émission, "Ça m’a permis d’être plus à l’aise, l’expérience est d’emblée plus facile à vivre, on ne se sent pas seule et on est épaulée", confie-t-elle.

Sa participation lui a d’ailleurs permis d’en apprendre encore beaucoup sur elle-même: "J’ai pour habitude de tout gérer car je vis seule depuis longtemps, mais ici, j’ai vraiment appris à lâcher prise. J’étais vraiment prête à faire des compromis, à partir du moment où je savais pour quoi je le faisais", a-t-elle poursuivi. Déterminée à trouver son âme sœur: "Je suis persuadée que l’être humain n’est pas fait pour vivre seule", enchaine-t-elle,

Nathalie avait auparavant essayé, en vain, d’autres chemins pour trouver quelqu’un. "C’est vrai que j’ai tenté quelques fois des sites de rencontres ou des applications, mais ça n’allait jamais plus loin que des conversations banales, je ne savais jamais trop quoi dire, et ça n’a jamais débouché sur quelque chose de sérieux. Quand on m’a recontactée pour l’émission, je me suis dit que c’était parce qu’il y avait quelque chose à creuser, donc je n’ai pas vraiment réfléchi", a-t-elle avoué.

"J’ai regardé toutes les saisons avant, et quand ça matche, je trouve ça si beau. Je me suis donc dit, pourquoi pas moi après tout ?", a-t-elle fini par sourire.

Michel : "J’ai totalement fait confiance aux experts"

Michel quant à lui estimait que sa vie n’était plus très passionnante car il se sentait seul. Le Durbuysien justifie alors sa participation. "L’expérience pour moi, c’est vraiment l’occasion de trouver une personne qui me correspond, avec qui je serai bien, la femme de ma vie en réalité", avance-t-il.

"Je n’avais pas vraiment de critère physique, même si j’avais quand même demandé que la personne fasse au moins 1 m 60, car j’avais déjà rencontré des petites dames, et voilà (rires), mais à part ça, j’ai laissé faire les experts et je leur ai fait totalement confiance", insiste-t-il.

Avec un peu de recul, Michel commente son expérience avec un seul regret: "Au niveau de ma famille, j’ai été soutenu et encouragé, malgré une petite réticence de ma sœur Nadine. En réalité, c’était très bienveillant de sa part, c’était en fait pour me protéger, je ne lui en veux pas du tout", justifie-t-il, avant de continuer: "Ce qui m’a dérangé, c’est que les personnes suivant l’émission se sont fait une mauvaise image de ma sœur, et l’ont exprimé sur les réseaux sociaux. Certains n’ont vraiment pas été tendres, alors que ma sœur n’a fait absolument rien de mal, ils ne la connaissent pas et ne savent pas de quoi il parle", se désole-t-il.

Dimanche, nous saurons si Michel et Nathalie se diront "oui" à la commune.