Carnaval de Marche : excellents les Sin Nom di Dju et Fous du samedi matin

On le sait, le 63e Carnaval de la Grosse Biesse a été un grand cru les 18 et 19 février, avec notamment 22 000 spectateurs massés dans les rues de la capitale de la Famenne pour assister à un cortège. Et applaudir entre autres les 23 sociétés locales, qui ont évidemment aussi plus que contribué à celui-ci, rivalisant d’imagination et talent, pour célébrer le retour de Grèce de leur héroïne.