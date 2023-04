” Cette association, Rotary et scouts, peut paraître étonnante, mais les deux groupes ont les mêmes objectifs : servir d’abord et être prêt pour faire son devoir, expliquent les organisateurs. De plus de nombreux rotariens sont des anciens scouts, et même chef d’unité.”

Les deux organisateurs veulent, dans un souci environnemental, profiter “positivement” de la nature et prônent les activités intergénérationnelles C’est ainsi qu’ils se sont groupés pour organiser une marche gourmande familiale en forêt pour les enfants et les ados mais aussi les parents et grands parents.

Cette marche gourmande aura lieu à Libramont dans les bois de Bonance et de Bernihé sur un parcours de 7,5 km. Elle fera la part belle aux produits locaux. L’itinéraire s’articulera autour de quatre étapes avec, à chaque fois, une dégustation. Au menu, assiette apéritive, soupe de légumes, potée liégeoise et, au dessert, la pause chocolat-thé. Une alternative végétarienne sera proposée.

À chaque étape de la balade, les pionniers assureront une animation pour petits et grands, de quoi digérer dans une bonne ambiance. En fin de parcours, les enfants pourront s’amuser dans un château gonflable. Des bières locales, des softs, du vin blanc ou rouge seront à la disposition des marcheurs à des prix démocratiques.

Les bénéfices serviront, d’une part, à soutenir six associations, en l’occurrence, les ASBL Capal, Aube, Banalbois de même que la Ligue de la sclérose, La Capucine et L’embellie, d’autre part, à financer une partie du camp des pionniers programmé en juillet en Slovénie et en Croatie.

Le prix de l’inscription à la marche gourmande, hors boissons, a été fixé à 20 € par adulte et à 13 € par enfant, de moins de 13 ans. Lieu de départ et d’arrivée : le local des scouts, rue des cèdres, 17 à Libramont.