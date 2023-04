Peu après 21 heures, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule entre Auby-sur-Semois et Bertrix. La voiture a terminé sa course sur le toit. Un blessé léger a été pris en charge par les pompiers de Bertrix.

Vers 22 h 30, une voiture seule en cause a fini sur le toit sur la N 89 à Bras-Bas dans la commune de Libramont. Une personne a été légèrement blessée. Les pompiers de Saint-Hubert se sont rendus sur place.