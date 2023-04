Projet éolien au Bois de Groumont : plus de 2000 réclamations

Après deux ans d’étude, une demande de permis de bâtir a été déposée à l’administration communale de Lierneux. L’enquête publique a débuté en mars. Elle vient de se clôturer. “D’une durée de trente jours, l’enquête publique s'est clôturée ce lundi 3 avril à 11 heures, souligne André Samray, bourgmestre de Lierneux. Nous avons reçu plusieurs centaines de réclamations et allons en prendre connaissance. Le collège communal ne s’est pas encore positionné. Il doit d’abord analyser le dossier en profondeur avant de remettre un avis.”

Le collège communal de Vielsalm a, pour rappel, déjà tranché : il remettra un avis négatif. “Nous avons envoyé un courrier au bourgmestre de Lierneux pour lui signifier notre opposition au projet” indiquait à l’époque, Elie Deblire, le mayeur salmien. “Nous ne sommes pas opposés à l’éolien mais nous refusons que l’on utilise le site de la Baraque de Fraiture. Ce patrimoine paysager de notre commune doit, en effet, être préservé. Nous refusons de marquer notre accord sur des projets contestés par la population. ”

L’Association de Défense de la Région de la Baraque de Fraiture (ADRB) et le collectif Manhay Vent Debout rappellent que ce projet détruira le patrimoine paysager pour au moins 30 ans et saccagera aussi une partie de la faune et de la flore du Bois de Groumont. Ils indiquent, par ailleurs, que les biens immobiliers situés à proximité du parc éolien perdront 30 % de leur valeur. Ils refusent que la santé des riverains soit exposée aux nombreuses nuisances, comme les effets stroboscopiques et le bruit.

”Ce sont plus de 2000 lettres d’opposition signées contre ce projet qui ont été déposées aux administrations communales de Manhay, Lierneux, Vielsalm, Houffalize et La Roche-en-Ardenne, précise le porte-parole du collectif Manhay Vent Debout. “Ce nombre est vraiment très élevé par rapport à la population de la région. On peut affirmer que l’on assiste à une mobilisation exceptionnelle contre ce projet.”

Les fonctionnaires technique et délégué du SPW disposent désormais de 110 jours pour rendre leur décision en première instance. Les opposants espèrent qu’ils tiendront compte des nombreuses réclamations et refuseront d’octroyer le permis. Dans le cas contraire, un recours sera déposé.