Vielsalm : journée dédiée aux métiers de la construction ce mardi

En y regardant de plus près, on constate qu’il s’agit du secteur le plus concerné au niveau des métiers en pénurie avec 41 métiers, un défi supplémentaire pour les acteurs du secteur. En 2022, 1 763 offres d’emploi en lien avec le secteur ont été publiées sur le site internet du Forem pour la province de Luxembourg. Sur les 2 924 entreprises du secteur, 841 occupent du personnel.

Afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre, Embuild, Constructiv et le Forem s’unissent pour sensibiliser les demandeurs d’emploi mais aussi les jeunes en fin de cursus scolaire. Pour ce faire, les trois partenaires ont mis sur pied les journées construction réparties dans différents endroits de la province et à des moments différents. Après une première journée couronnée de succès en janvier, la deuxième journée est programmée ce mardi.

Dans le but de couvrir tout le territoire de la province du Luxembourg, trois autres journées construction sont prévues dans les mois qui viennent : le 25 mai à Libramont, le 7 septembre à Arlon et le 17 octobre à Bastogne.

Le Forem propose de nombreuses solutions pour les personnes intéressées par le secteur, via Wallonie Bois ou Herbofin. Retrouvez les prochaines formations organisées pour le secteur sur le site du Forem.