Didier Lambert-Joaquim, l’un des suspects de la tentative de meurtre de Givry, a déjà été condamné pour meurtre à dix ans de prison

Après la diffusion d’un nouvel appel à témoins en début d’année, deux suspects de la région ont été arrêtés le vendredi 13 janvier.

L’un d’eux, Didier Lambert-Joaquim a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Pour une tout autre affaire: des coups et blessures envers sa compagne de l’époque.

Dix ans de prison pour le meurtre de Luigi Secci

Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Et pour cause. Didier Lambert-Joaquim a été condamné à 10 ans de prison en janvier 2010 pour le meurtre de Luigi Secci commis le 25 mars 2006 à Bastogne. Luigi Secci (41 ans) avait été roué de coups et frappé de coups de couteau lors d’une bagarre qui lui a été fatale. Les faits s’étaient déroulés sur la place McAuliffe. Un total de 53 lésions sur son corps, dont 15 coups de couteau, avait été relevé par les médecins légistes.

Cette agression a été commise par cinq auteurs. Quatre d’entre eux ont été condamnés pour coups et blessures à Arlon. Didier Lambert-Joaquim y avait été reconnu coupable de meurtre et condamné à 18 ans de prison, mais cette condamnation avait été cassée par la Cour de cassation pour défaut de motivation de verdict de culpabilité.

La Cour d’assise de Liège avait retenu des circonstances atténuantes en faveur de Didier Lambert-Joaquim, comme sa fragilité psychologique, son jeune âge (26 ans) et les possibilités de réinsertion. Elle l’a donc condamné à une peine moindre, soit dix ans de prison.

18 mois de prison requis pour violences conjugales

Concernant l’affaire de Givry, pour laquelle Didier Lambert-Joaquim suspecté d’être l’auteur du coup de feu, est actuellement placé en détention préventive à la prison d’Arlon, son avocate Me Stéphanie Cremer préfère ne pas s’exprimer pour le moment, plusieurs devoirs d’enquête étant en cours.

Ce mardi 4 avril au matin, elle a plaidé la cause de son client devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, dans une affaire de violences conjugales. Le Parquet a requis 18 mois de prison, retenant une période infractionnelle de 4 ans, de 2018 à 2022, sur base des déclarations de celle qui est désormais l’ex-compagne du détenu. Cette dernière a porté plainte, pour la première fois, le 28 avril 2022. La scène violente de trop. On lui diagnostiquera une commotion cérébrale et une perforation au niveau du tympan.

"Il a son passé, il a payé pour cela"

"Il a son passé, il l’assume, il a payé pour cela, souligne Me Cremer, faisant allusion à la condamnation en cour d’assise, mais il n’a pas envie de payer pour ce qu’il n’a pas fait. Il n’y a rien dans le dossier qui permet de commencer la période infractionnelle en 2018. Il y a juste des éléments pour le 28 avril. Monsieur est d’accord de suivre une formation pour la gestion de la violence." Elle plaide donc pour un sursis probatoire.

"Je suis désolé de tout ça, d’en être arrivé là", dira le prévenu devant le tribunal, à l’attention de son ex-compagne, présente quelques mètres derrière lui.

Le jugement sera rendu le 9 mai.