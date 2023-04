Fin novembre 2022, à la suite d’une discussion avec la commission agricole, le conseil communal de Libramont avait décidé de demander au gouvernement de revoir la législation relative à l’obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure de cours d’eau, en permettant aux agriculteurs de pouvoir aménager des passages de 4 mètres maximum pour que le bétail puisse s’y abreuver sans difficulté. Ces accès à l’eau auraient été constitués d’une rampe d’empierrement de 15 % maximum.

” L’interdiction d’accès du bétail aux cours d’eau sur la moitié des cours d’eau classés wallons date de 50 ans, et l’interdiction sur un quart supplémentaire des cours d’eau ainsi que sur les cours d’eau non classés en zone Natura 2000, en amont de zones de baignade et en masses d’eaux impactées par les nitrates date de 8 ans, rappelle la ministre. 2023 n’est donc pas l’année d’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure mais la fin d’une dérogation qui avait été accordée à certaines communes.

Selon Céline Tellier, il ne s’agit donc pas d’une imposition qui n’aurait pas laissé la possibilité aux agriculteurs de s’organiser avant sa mise en application. “De plus, le maintien permanent de la dérogation aux communes en ayant fait la demande introduirait une inégalité de traitement entre citoyens et n’est donc pas une option juridiquement envisageable. ”

Quant à la solution des rampes d’accès, elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’une visite de terrain avec des agriculteurs et a été soumise à l’administration pour évaluation. D’après les premiers retours, il s’avère que cette option existait à l’époque mais a été abandonnée car elle s’avérait inefficace sur la durée.

“Néanmoins vu les différentes périodes de sécheresse que nous avons connues, je suis sensible à cette question et la possibilité de relancer cette option est bien évaluée. Elle nécessiterait des garanties de maintien dans la durée des installations et fera l’objet de discussions avec les organisations et les structures d’encadrement”, conclut Céline Tellier.

L'échevin Bernard Jacquemin espère qu'une solution sera trouvée pour permettre l'accès des bovins à la rivière. "Si cet accès n'existe plus, il faudra placer des compteurs d'eau dans les pâtures et utiliser l'eau de la distribution pour abreuver le bétail alors qu'il arrive que notre commune soit en pénurie durant l'été."