Ils soutirent les pensions des résidents de leur centre d’accueil à Saint-Médard

Les deux anciens responsables de la structure, alors en couple, sont poursuivis pour abus de faiblesse et abus de confiance.

Ils utilisaient les cartes bancaires des résidents, soutiraient leur pension. Les comptes de la résidence étaient mélangés à leur comptabilité privée, ainsi qu’à celle de l’élevage de chiens, attenante à la résidence. Un micmac incroyable.

"Parmi toutes les victimes, toutes des personnes en difficulté mentale ou sociale, quatre sont sous administration de biens, note le ministère public. Les résidents étaient coupés de tout. Ils avaient confiance en monsieur et madame. Ils remettaient leur carte d’identité, leurs cartes bancaires."

Il a "fui" en Côte d’Ivoire

Seule madame s’est présentée ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Elle doit aussi répondre de faux en écriture, usage de faux et escroquerie. Monsieur est parti vivre en Côte d’Ivoire, et n’a pas assuré sa défense. "Il a fui", dira l’avocat de madame.

C’est l’administratrice provisoire d’un résident, en l’occurrence sa sœur, qui a alerté les autorités en juillet 2019, fort étonnée d’avoir reçu d’un huissier de justice, une lettre réclamant 2 000 € de factures pour un abonnement Proximus, alors que son frère schizophrène, est incapable de souscrire un tel abonnement et de l’utiliser. Les gérants du centre arrangent les choses financièrement, mais plainte est déposée.

Il se fait qu’en février 2019, madame avait déjà déposé plainte contre son ex-mari. Elle expliquait alors qu’il a abusé de sa confiance et de celle des pensionnaires en utilisant notamment leurs cartes bancaires.

Ils se rejettent la faute

Dans le dossier, les deux ex se rejettent la faute. Une employée et le fils du couple ont pris le parti de monsieur. Le facteur a aussi été interrogé par les enquêteurs. Il trouvait le manège pour remettre les pensions pour le moins particulier. Madame s’énervait lorsqu’il les remettait dans les mains des résidents, qui les rendaient illico à madame.

Par contre, les administrateurs de biens des résidents impliquent surtout monsieur.

Les deux prévenus ont des antécédents judiciaires. Lui pour escroquerie. Elle pour vols et abus de confiance. Le ministère public a requis un an de prison pour chacun.

Me Renaud Lejeune, l’avocat de l’ancienne gérante, ne comprend pas pourquoi aucune distinction n’est faite entre les deux prévenus. "C’est monsieur qui tenait les cordons de la bourse, insiste-t-il. La seule comptabilité, c’est un carnet manuscrit de monsieur. Il était suffisamment malin pour s’attirer l’amitié des résidents et faire en sorte que finalement, ça se passe bien."

L’abonnement Proximus, c’est pourtant bien sa cliente qui l’a contractée. "Elle ne s’est pas rendu compte qu’en agissant de cette manière-là, elle abusait de la faiblesse de quelqu’un, commente-t-il. Elle a géré comme elle a pu. Elle a toujours connu ça."

"C’est vrai que ce dossier laisse une impression un peu désagréable qu’on a exploité la faiblesse de personnes fragilisées et affaiblies, reconnaît-il. Quand on creuse un peu, on voit qu’il y a beaucoup d’amateurisme. "

Il souligne que depuis que sa cliente a quitté monsieur, on n’a plus entendu parler d’elle. Il sollicite une peine de travail.

Le jugement sera rendu le 9 mai.