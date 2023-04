Concrètement, les travaux viseront à réhabiliter le pont supportant la N4 via le renouvellement de la chape d’étanchéité et des revêtements, la modernisation des trottoirs, la pose de nouvelles glissières de sécurité sur l’ouvrage et aux abords immédiats, sous le pont, le sablage et rejointoiement des maçonneries et, enfin, des réparations des bétons et la mise en peinture de protection.

Modifications des conditions de circulation

Du 11 avril jusqu’au mois de novembre, à hauteur du pont, la circulation sera maintenue sur une voie par sens, avec basculement d’une voie à contresens en fonction de la phase des travaux, la vitesse maximale y sera limitée à 50 km/h.

L’échangeur d’Ortheuville restera accessible durant l’entièreté des travaux.

La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre, sous réserve des conditions météorologiques. Ce chantier représente un budget de près de 784 000 € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société 4M Engineering a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.