Une Paliseuloise vole plus de 100 000 € à un ami: elle écope de 250 h de travail

Il faut dire qu’ elle a détourné un peu plus de 100 000 € des comptes d’un ami fragilisé. Nous vous avions parlé de ce dossier pour le moins révoltant le mois dernier.

Un Paliseulois qui travaille aux ateliers du Saupont s’est lié d’amitié avec une dame de la région. Il éprouve de grandes difficultés pour gérer ses papiers au quotidien. Pour l’aider dans ses factures, il fait d’ailleurs appel à une employée de banque. Lorsque son amie lui propose de reprendre la gestion quotidienne de ses papiers et de ses comptes, il est soulagé. En échange, il fait le ménage chez elle et garde sa fille lorsqu’elle est absente.

Mais très vite, la dame qui ne travaille pas, voit là une aubaine pour rembourser ses dettes, puis améliorer son train de vie.

En l’espace d’un an, entre août 2019 et août 2020, 102 721 € seront virés du compte de monsieur vers le compte de madame. Et 1 000 € sur celui de la fille de madame.

"Je m’en veux énormément"

C’est l’avocate de monsieur, Me Romain, se rendant compte des mouvements bancaires anormaux, qui mettra fin au manège et alertera les autorités.

En plus des virements, l’avocate comptabilise des loyers payés par monsieur, ainsi que l’achat de trois voitures, une neuve et deux d’occasion. Sans compter les retraits ou les versements directs qui sont plus compliqués à établir.

Me Paul-Emmanuel Ghislain a tenu à ce qu’on ne charge pas la barque de sa cliente, "une personne très fragile aussi, en incapacité à plus de 66%." Il souligne qu’elle a déjà remboursé 16 000 €.

Les loyers, les voitures… le Tribunal n’en a pas tenu compte sur le plan pénal, puisque monsieur a admis avoir prêté cet argent.

"Je m’en veux énormément. Je n’aurais jamais dû faire ça, je n’avais jamais fait ça de ma vie", avait déclaré la Paliseuloise devant le tribunal.

105 221 € à verser à sa victime

Sur le plan civil, elle est condamnée à verser 103 721 € à sa victime, plus 1 500 € à titre de dommage moral. Et les 16 000 € déjà remboursés ? "Il est possible qu’il s’agisse du remboursement des sommes empruntées pour le loyer, les véhicules…", est-il stipulé dans le jugement. Ils n’ont donc pas été déduits.

Disposant uniquement de revenus de la mutuelle, il sera toutefois très difficile à la quadragénaire, voire impossible, de rembourser totalement monsieur.