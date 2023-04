“Avant ma prestation de serment le 16 décembre 2021, cette compétence échevinale se limitait à la stérilisation des chats errants” précise-t-il. “J’ai voulu répondre à un souhait formulé par les citoyens de l’entité lors de ma tournée effectuée comme facteur. ”

L’échevin-facteur ajoute : “Souvent les gens m’accostaient pour me faire remarquer que rien n’était fait pour leurs compagnons à quatre pattes. Cette quinzaine découle d’une volonté citoyenne. Particulièrement sensibilisé à la cause, je suis moi-même propriétaire de poneys, de chiens et de chats. ”

Au programme :

· Samedi 8 avril à 10 heures : balade canine au départ de la pisciculture de Mirwart. Cette promenade de 4 km est ouverte à tous. Les chiens devront être gardés en laisse. Gratuit

· Samedi 15 avril à 15 heures : découverte de l’élevage de porcs et du circuit court de la ferme au Long Pré. Plus d’infos : aulongpre@gmail.com

· Dimanche 16 avril dès 09 h 00 : participation à différents ateliers à la ferme O’Cheval. De 09 heures à 10 h 30 : Soins aux animaux. De 11 heures à 12 h 30 : Travail de la laine de mouton. De 13 heures à 14 h 30 : Le miel et la ruche. Gratuit.

· Mardi 18 avril à 19 h 30 : ciné débat à la salle communale. L’échevin Philippe Gilson et Sophie Locatelli, présidente de l’ASBL “Le rêve d’Aby” interviendront dans le cadre de la projection d’un documentaire. Les réservations sont souhaitées via l’adresse suivante : mc.dewez@mocluxembourg.be ou au 0472 88 33 58. Adresse : Salle communale, 4 rue général Dechesne à Saint-Hubert. Accessible aux PMR. Gratuit

· Dimanche 23 avril dès 10 heures : salon animalier à la salle communale. Diverses animations et exposants œuvrant sur le territoire communal ou limitrophe. Présence du club canin libramontois et de la police qui expliquera au public la législation en matière animale. Plusieurs animaux très différents seront montrés au public. Grimage d’enfants, foodtrucks et bars seront présents. Notons enfin que l’ensemble des bénéfices iront en soutien au refuge “Les or’félins” de Lydia Robinet. Les personnes souhaitant participer peuvent amener de la nourriture pour animaux de compagnie qui iront à l’association.