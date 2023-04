Sainte-Ode : Greenpeace va se battre pour protéger la forêt

”Greenpeace souhaite, comme nous, protéger la forêt ardennaise, explique Fabian Maziers, porte-parole des opposants. L’ONG va, dans un premier temps, partager, sur ses réseaux sociaux, la pétition lancée pour éviter l’urbanisation de la forêt. Ensuite, dès que l’enquête publique relative à la demande de permis sera ouverte, elle se joindra à nous pour manifester son opposition au projet. Diverses actions pourraient être menées.”

Le collectif citoyen rappelle que fin mars 2022, la Province de Luxembourg a approuvé le compromis de vente du domaine au profit de la société privée précitée, représentée par David Janssen, “dans l’intérêt général”, bien qu’il soit repris au plan de secteur en zone de services publics et d’intérêts communautaires, sur une surface de 40 hectares, en zone forestière, également sur 40 hectares et en zone agricole pour le reste. Celly-C-Nous regrette que la Province soutienne ainsi l’ambition du promoteur, à savoir le développement d’un projet touristique de grande ampleur.

Trois phases

Le promoteur projette de réaliser les travaux en trois phases avec, à terme, la réhabilitation du château, à l’abandon depuis de nombreuses années, la construction d’un hôtel de 40 chambres, de restaurants, de 50 gîtes de grande capacité afin de loger, au total, jusqu’à 700 touristes.

Un centre de wellness serait, par ailleurs, installé dans l’ancienne maison de repos. Le compromis de vente, approuvé l’an dernier, stipule, en effet, que le candidat acheteur, en l’occurrence la société privée Mamm-ut, a un droit de préemption sur la Séniorerie de Sainte-Ode qui a fermé ses portes le 1er mars dernier.

“Ce domaine de 83 hectares sera vendu par la Province de Luxembourg à la société Mamm-Ut à la condition suspensive de l’obtention d’un permis unique”, poursuit Fabian Maziers. Selon des bruits de couloir, la demande de permis devrait être introduite en mai. Cette information n’a toutefois pas été confirmée. Nous sommes opposés à la privatisation de ce bien public et voulons protéger ce patrimoine naturel et historique d’un tourisme de masse. Ce projet d’artificialisation du sol est immoral dans un contexte d’urgence climatique. Il entre en contradiction avec les déclarations politiques sur le sujet. ”

4 000 signatures

La pétition, lancée par le comité de riverains, a déjà été signée par plus de 4000 personnes. L’objectif est double : d’une part, conscientiser les pouvoirs publics, d’autre part, leur demander de les aider à empêcher la concrétisation de ce projet touristique qualifié de démesuré. Les opposants souhaitent qu’un projet alternatif, plus social et adapté au site, soit mis en œuvre.