Arlon : le personnel de l’AC restaurant à nouveau en grève

” Après la grève des 24 et 25 mars, nous avons eu un retour de la direction, explique Françoise Renard, secrétaire responsable de zone à la CSC. Elle nous a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de faire des propositions avant le mois de mai, date du changement de direction au niveau européen. Les dirigeants sont, en effet, en affaires courantes.”

Les syndicats demandent à la direction belge d’Autogrill, d’une part, de prendre connaissance des modifications du plan social avant que celles-ci ne soient présentées à la nouvelle direction européenne, d’autre part, de suspendre les préavis, qui en principe doivent être lancés fin avril, dans l’attente de la présentation des nouvelles propositions.

Ils rappellent, par ailleurs, que certains travailleurs et travailleuses sont dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d’autres depuis plus de dix ans. Ils veulent seulement pouvoir travailler correctement jusqu’à la fin et être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture.

Enfin, ils constatent, que malgré l’annonce lors d’un conseil d’entreprise en décembre 2022, d’une enveloppe risque social de 2,5 millions d’euros, provisionnée dans la comptabilité 2022, le total du budget accepté par l’entreprise atteint à peine 1,5 million d’euros. S’ils acceptent la levée des protections des délégués, 25 % seulement du coût théorique de ces protections serait réaffecté à l’ensemble du personnel.

Autogrill Belgium affirmait, fin mars, rester ouvert au dialogue social et vouloir poursuivre les discussions dans un dialogue constructif et confidentiel avec les partenaires sociaux. À ce jour, la direction n’a pas encore répondu aux nouvelles demandes des syndicats.