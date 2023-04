Budget participatif à Neufchâteau : 80 000 € pour cinq projets citoyens

La commission citoyenne a sélectionné cinq projets sur les dix proposés en 2022 par les Chestrolais. Ces choix ont été validés par le collège. La réalisation est prévue en 2023. Primo : l’aménagement et la rénovation de la cour du local scout de Neufchâteau. Le talus qui entoure la cour sera stabilisé, la clôture reconstruite en dur entre la cour et la route. L’installation de bancs et de tables ouvrira l’espace rénové aux balades et aux pique-niques.

Le deuxième projet sélectionné porte sur la réhabilitation de la piste de pétanque à Grandvoir. Les citoyens ont eu l’idée de réhabiliter l’ancien terrain désaffecté afin d’ajouter un attrait supplémentaire à cet espace de vie communautaire déjà équipé d’un barbecue, d’une plaine de jeux et d’un terrain de basket.

L’embellissement et l’amélioration du pâchis central de Tronquoy ont également été retenus. L’idée des habitants ? La fabrication sur mesure de bacs en acier Corten afin de moderniser et pérenniser les aménagements conçus pour le fleurissement du village. Le groupe à l’initiative du projet se mobilise depuis plusieurs années déjà pour embellir et fleurir les espaces publics du village.

Le quatrième projet porte sur l’aménagement du Carrefour du Bac à Fineuse. Il consiste à remanier la voirie afin d’y améliorer la sécurité des usagers faibles, à ajouter du mobilier urbain, des espaces ludiques, de traiter des revêtements ou encore d’améliorer l’esthétique paysagère. Le village de Fineuse disposera ainsi d’un espace de convivialité, intergénérationnel et accessible à tous.

Last but not least, l’installation d’une plaine de jeu à Marbay. L’idée vient des enfants. Ils ont complété et soumis le dossier eux-mêmes. Ils veulent disposer d’un espace d’amusement qui servirait également de lieu de rencontre et de découverte, notamment avec l’installation d’arbres, de bancs et d’un espace barbecue. Cette plaine de jeu devrait se trouver aux abords du rond-point de Marbaix. La commune finalise l’achat du terrain.

Le budget participatif sera renouvelé cette année. Une nouvelle enveloppe de 80 000 € sera donc dégagée par la commune pour financer de nouveaux projets citoyens en 2024. L’appel à projet va être lancé très prochainement.