”La commune est signataire de la convention Green Deal, souligne Léontine Benoît, employée à l’administration communale de Saint-Hubert. Notre chef Serge de la cuisine du home Herman, a élaboré une recette qui a remporté le prix du public avec, au menu, un suprême de volaille basse température en croûte d’herbes et son taboulé de jus de tomates, carottes colorées glacées.”

Si les repas sont préparés dans les cuisines du home du CPAS de Saint-Hubert, ce sont six lieux communaux qui bénéficient de cette nouvelle approche. En effet, outre le home Herman, cinq établissements scolaires de l’entité de Saint-Hubert sont également bénéficiaires, tout comme 40 personnes livrées à domicile.

”Dans le cadre de la convention Green Deal, la Ville de Saint-Hubert recevra au total pas moins de 14 000 €, se réjouit Léontine Benoît. Des coups de pouce appréciables ont déjà été donnés dans le secteur de l’énergie. D’autres aides seront apportées prochainement dans l’équipement des différentes cantines.”

Une aide obtenue grâce à la participation de toute une ville

La Ville tient à remercier l’aide précieuse des citoyens qui ont relayé le concours sur les réseaux sociaux permettant à la Ville d’être sélectionnée parmi les finalistes. “Cela nous a permis de proposer notre menu avec quatre autres cantines. Au final, c’est un traiteur sélectionné par Green Deal qui a préparé les repas et un jury composé d’une centaine de signataires de la convention qui a départagé les participants. La commune est particulièrement satisfaite d’une reconnaissance au bénéfice tant des plus anciens que des plus jeunes.”

Pour rappel, la Plan Green Deal liste une série de critères, comme l’utilisation de produits locaux, de saison et équitables, le respect de l’environnement et des animaux, la confection de repas sains, équilibrés et savoureux, la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets ou encore l’inclusion sociale.