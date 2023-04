Burgo Ardennes veut renouveler son permis unique

Avec un tel rythme, la production annuelle de papier a augmenté passant de 360 000 tonnes à 400 000 tonnes. Ce qui représente un bond d’environ 11%. Face à une telle activité, le groupe italien a confirmé son intention de maintenir l’emploi de façon pérenne. "Nous souhaitons construire des boxes de stockage pour les carbonates et les cendres produits par nos activités. Nous comptons, aussi, installer un parc de panneaux photovoltaïques pour répondre totalement à nos besoins d’énergie", poursuit Dominique Poncelet.

Une étude d’incidence multifactorielle a été menée pour analyser diverses thématiques: les odeurs, les eaux, le bruit, les déchets, le sol, la mobilité, la biodiversité et l’impact sur le paysage. Frédéric Vériter, responsable de la protection de l’environnement chez Burgo et Catherine Liénard d’Ecobel ont présenté les conclusions et recommandations émises par ledit rapport. Les thématiques qui ont retenu le plus l’attention du public restent évidemment les problématiques liés à l’eau, aux odeurs et au bruit.

Odeurs, eau et bruit

Pour les odeurs, Burgo rejettent des quantités importantes de NOx, SO2, poussières, CO et Ozone lors d’un incident. Autrement, lors d’un fonctionnement normal, les normes requises sont respectées. Un incident de quelques heures peut donc compromettre la moyenne des mesures mensuelles. "Certaines recommandations nous proposent d’être proactifs et d’anticiper les réparations. Nous essayons de nous procurer un stock de pièces pour les réparations des électrofiltres, par exemple", ajoute le directeur.

Pour l’eau, Burgo dispose d’une station d’épuration de 220 000 équivalents habitants. Pour vous donner une idée, l’usine pourrait épurer les eaux de la Ville de Liège. Chaque jour, 60 000 m3 d’eau chaude sortent de l’usine. "Vous rejetez dans une zone Natura 2000, pourquoi ne pas stocker cette eau chaude pour la faire refroidir et ainsi limiter l’impact sur la biodiversité ?", demande l’une des personnes du public. La réponse de Burgo: "Il nous est impossible de stocker une telle quantité. Il faudrait installer un lagunage jusqu’à Torgny", explique Frédéric Veriter. La station d’épuration reste suffisante pour épurer les eaux, mais en cas d’incident, cela pose problème. Précisons que des mesures, accessibles en temps réel par la Région wallonne, sont réalisées constamment pour l’eau et l’air notamment.

Au niveau du bruit, les normes sont dépassées uniquement lors des incidents. "25 fois par an, on peut entendre un bruit strident lors d’une levée de soupape de vapeur. Autre fait constaté en 2021, un bruit sourd et long dû à un ventilateur défectueux", ajoute Frédéric Veriter. De ce côté-là, les conclusions sont globalement positives.

Déchets et sol

Concernant les déchets, l’étude relève une très bonne gestion, même si des améliorations peuvent toujours être effectuées. Les sols ont été sondés. 7 taches de pollution aux hydrocarbures ont été relevées sur le site. "Celles-ci sont non urgentes, mais 2 ont d’ores et déjà été prises en charge", complète Frédéric Veriter.

Mobilité, biodiversité et paysage

Autre point d’importance, la mobilité où un charroi de 220 camions se dirige quotidiennement vers l’usine. "Nous allons imposer des itinéraires à nos transporteurs. En cas de non-respect, ils devront attendre une heure avant d’être déchargé. Nous pensons aussi à des amendes financières", précise le directeur. Celui-ci regrette néanmoins le manque de flexibilité de la SNCB quant à l’usage du réseau ferroviaire pour les besoins de l’usine. "On doit se plier à leurs exigences, nous n’avons aucun levier", termine-t-il.

Les conclusions au sujet de l’impact sur la biodiversité précisent que le renouvellement de permis ne porte pas d’atteintes significatives. Il y a bien un impact, mais celui-ci reste acceptable.

100 hectares d’usine, on peut difficilement les cacher… L’étude relève néanmoins que seule la grande tour au centre du site et les panaches de fumées peuvent provoquer des gênes visuelles. L’une des recommandations vise à renforcer les plantations autour du site dans le but de masquer la vue.

Conclusions

Dans un futur proche, Burgo a annoncé vouloir installer 17 500 panneaux photovoltaïques sur son site dans le but de devenir autonome en énergie avec l’aide de sa centrale de cogénération. Dernier point à souligner, la mise en ligne prochaine d’une plateforme d’information et de contact destinée aux citoyens et autorités pour qu’ils puissent être informés des éventuelles nuisances en cours ou à venir.

Environ 20 questions ont été posées par les citoyens et élus durant la soirée. Toutes ont été entendues par la direction. Ont-elles satisfait l’assemblée ? En partie. Car le public attend évidemment que ces recommandations soient suivies. Toutes ne le seront pas, il faudra faire des choix. La direction semble, en tout cas, prendre conscience de ses responsabilités. L’enquête publique se clôturera le 14 avril à 14 heures. Le dossier est consultable, sur rendez-vous, auprès de l’administration communale de Virton. Le permis devrait être délivré dans le courant du mois de juillet. Sa validité est de 20 ans. Vos observations peuvent être envoyées à helene.lambert@virton.be

Ligne téléphonique d’information de Burgo : 063 58 71 11