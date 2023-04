Le domaine du Mont des Pins en pleine croissance à Bomal: deux nouvelles salles polyvalentes et un projet de cabanes perchées

Avec la volonté de faire honneur à sa région, le domaine vacancier a également présenté quatre salles de séminaires, rénovées et aménagées sous forme d’hommages à des lieux emblématiques de la région Ourthe et Aisne ou du folklore local.

En plus des salles Le Foyer et Les Dolmens ont aussi été présentés La Petite Batte en référence au marché hebdomadaire dominical du village de Bomal et La Marckloff, en hommage à une confrérie durbuysienne, dissoute il y a quelques années. "Toutes ces salles sont un véritable plus pour notre domaine qui propose un tourisme pour tous, à chacun selon ses moyens. Des salles qui nous permettront également de toucher un public d’affaires, explique Colin Lagasse, le directeur du Mont des Pins. Nous voulions également faire un petit clin d’œil à la région qui nous accueille, si belle et dynamique."

L’une des deux nouvelles salles de séminaires du Mont des Pins à Bomal. ©-Mont des Pins

Un centre de tourisme social, pour tous

Rappelons que le domaine de vacances du Mont des Pins, situé sur les hauteurs de Bomal, au pied du Mont Pelé, dispose de 69 chambres, soit 305 lits. "Ce domaine du Mont des Pins, tout comme celui du Mont des Dunes à la Côte belge, fait partie de l’ASBL MN Vacances, une entité liée à l’Union nationale des Mutualités neutres (UNMN). Tant en région wallonne qu’en région flamande, MN Vacances bénéficie d’une reconnaissance en tant qu’hébergeur de tourisme social, auquel on préfère le vocable tourisme pour tous", a rappelé Wim Vanbeeck, président de l’UNMN et de l’ASBL MN Vacances.

Francis Fivez, directeur général de l’ASBL MN Vacances précise par ailleurs: "Depuis le premier grand projet de rénovation entamé en 2007 au Mont des Pins, le Domaine est passé de 12 632 à 46 150 nuitées par an ; son taux d’occupation annuel passant lui de 29% à 62%. Nous réalisons un chiffre d’affaires annuel qui dépasse 2 350 000 €. Enfin, il faut savoir que le prix moyen d’une chambre au Mont des Pins ne dépasse pas les 85 €. En ce qui concerne l’emploi, de 2007 à 2023, nous sommes passés de 6 à 22 équivalents temps plein et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux profils".

Le bourgmestre Philippe Bontemps a, quant à lui, rappelé que le Domaine du Mont des Pins n’a jamais hésité à apporter son aide, en proposant des solutions lors de situations difficiles notamment en hébergeant des sinistrés lors des inondations de 2021 ou des réfugiés ukrainiens plus récemment.

Le Mont des Pins à Bomal est un centre de vacances de 69 chambres (305 lits) développant un tourisme pour tous via les Mutualités neutres (UNMN) ©-Mont des Pins

Des cabanes dans les arbres: un nouveau projet

Le Mont des Pins a également présenté aux ministres De Bue et Borsus son futur projet, dont le permis de construire a été décerné en octobre de l’année dernière. L’ambition est de construire, à l’arrière du site en lisière de forêt, cinq cabanes perchées à 5 mètres de hauteur dans les arbres (22 lits).

Le coût estimé de ce projet est d’un million d’€. Une demande d’aide a été introduite auprès du Commissariat général au Tourisme (CGT). Avec ce projet, 4 000 nuitées sont espérées et 2 équivalents temps plein seront engagés.